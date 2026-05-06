Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Üçtepeler Sokak istikametinden gelen Kapuz Caddesi'ne geçmek isteyen O.S.’nin kullandığı hafif ticari araç ile Yalıkavak istikametine giden Cihan Yılmaz yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz savrulup yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü O.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)