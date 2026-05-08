Ankara'da silahlı çatışma: Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirlerine kurşun yağdırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.
Tarafların sokak ortasında çatıştığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İlçeye bağlı Şentepe Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahlarına davranan taraflar, birbirlerine ateş açtı.
Art arda duyulan silah sesleri sonrası ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda kişi silahlarla birlikte gözaltına alındı.
Çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)