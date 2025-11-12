Sokak köpeğine ip takıp sürükleyen belediye personeli adli kontrolle serbest

Yayınlanma:
Edirne'de sokak köpeğini iple sürükleyen belediye personeli A.Y. gözaltına alınmıştı. A.Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne’de belediye personelinin sokak köpeğini iple sürüklediği görüntüler tepki çekti. Görüntülerde yer alan Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı çalışanı A.Y., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Söğütlük Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. A.Y.’nin bir köpeği iple bağlayıp sürükleyerek barınak aracına taşıdığı anların sosyal medyada yayılması üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"REHABİLİTASYON SÜRECİ DEVAM ETMEKTE"

Edirne Belediye Başkanlığı olayın ardından köpeğin fotoğrafını da kullanarak sosyal medya hesapların açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir can dostumuza yönelik uygunsuz davranışın yaşanmasının ardından hem idari hem adli süreç başlatılmıştır. Disiplin soruşturması kapsamında ilgili kişi hakkında iş akdi feshi de dahil gerekli işlemler değerlendirilecektir. Can dostumuzun sağlık durumu iyidir; veteriner hekimlerimizin gözetiminde rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Belirli bir süre barınağımızda misafirimiz olacak ardından sahiplenilebilecektir. Bir canlıya yapılan kötü muamelenin hiçbir gerekçesi olamaz. Sürecin şeffaf ve hassas biçimde yürütüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

