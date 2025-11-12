Köpeği sürükleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Yayınlanma:
Edirne'de sahipsiz bir köpeği iple sürükleyen belediye personeli A.Y. gözaltına alındı.

Edirne Karaağaç Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin belediye personeli tarafından kötü muameleye maruz kalması sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Sahipsiz köpeği iple sürüklerken görüntülenen ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda görevli A.Y. gözaltına alındı.

Edirne barınağında hayatını kaybeden 800 sokak hayvanı için 800 mum yakıldıEdirne barınağında hayatını kaybeden 800 sokak hayvanı için 800 mum yakıldı

Edirne’de, sokak hayvanlarını korumak için 2 bin 327 imza TBMM'ye gönderildiEdirne’de, sokak hayvanlarını korumak için 2 bin 327 imza TBMM'ye gönderildi

GÖZALTINA ALINDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın görüntüleri, Karaağaç Mahallesi’nde köpeğin iple sürüklendiği anları içeriyor ve dün sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

