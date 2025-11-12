Köpeği sürükleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
Edirne Karaağaç Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin belediye personeli tarafından kötü muameleye maruz kalması sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
Sahipsiz köpeği iple sürüklerken görüntülenen ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda görevli A.Y. gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Olayın görüntüleri, Karaağaç Mahallesi’nde köpeğin iple sürüklendiği anları içeriyor ve dün sosyal medyada paylaşılmıştı.