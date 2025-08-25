Edirne barınağında hayatını kaybeden 800 sokak hayvanı için 800 mum yakıldı

Yayınlanma:
Edirne’de yaşam hakkı savunucuları, barınakta son bir yılda hayatını kaybeden 800 sokak hayvanı anısına 800 mum yakarak, hayvan haklarına dikkat çekti.

Edirne’de, kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğinin yürürlüğe girmesinin birinci yılında, yaşam hakkı savunucuları barınakta hayatını kaybeden 800 sokak hayvanını andı. Etkinlikte, Özcan Kaya öncülüğünde 800 mum yakıldı. Kaya, “Hayvanları katletmek şiddeti meşrulaştırır. Burada bu 800 mumu, şimdiye kadar barınakta hayatını kaybeden en az 800 can anısına yakıyoruz ve katliama dur diyoruz” dedi.

Kaya, barınaktaki eksiklikler ve yetersiz beslenme ile tedavi imkanlarının hayvanlar için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Bu koşullar yaşam değil, işkencedir” diyen Kaya, Süloğlu’nda yapımı süren ‘yaşam alanı’ projesinin ölüm kampına dönüşme riski taşıdığını belirtti.

edirne-1.jpg

Yaşam hakkı savunucuları, hayvan barınaklarının şeffaf ve denetime açık olması, kaynakların doğru kullanılması, bilimsel ve etik temelli çözüm modellerinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Valilik ve İl Özel İdaresi’ne seslenen savunucular, gerekli şartlar sağlanana kadar sokak hayvanlarının toplanmasının durdurulması çağrısında bulundu.

Etkinlik, hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve barınaklarda yaşanan ihmallere dikkat çekmeyi amaçladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

