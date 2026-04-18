Çilek yüklü kamyon alev alev yandı

Tokat’ta çilek taşıyan bir kamyonda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki M.D.’nin kullandığı kamyon, Tokat-Niksar kara yolunda Gökdere köyü civarında ilerlediği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevlere dönüşen durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve polis de sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, kamyon büyük ölçüde zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi. (AA)