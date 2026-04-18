Karşı şeride geçen kamyonet çekiciye çarptı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. A.A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyonet, bu sırada karşı yönden gelen S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYONETTEKİ YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonette yolcu olarak bulunan H.A.'nın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)