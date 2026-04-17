Son Dakika | Adana'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Ekipler peş peşe gitti

Yayınlanma:
Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışma başlattı.

Adana’da bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da söndürme çalışmalarına destek için olay yerine gönderildi.

Çöp kamyonları artık her gün gelmeyecek! Bakanlığın yeni modeli ortaya çıktıÇöp kamyonları artık her gün gelmeyecek! Bakanlığın yeni modeli ortaya çıktı

ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR

aa-20260417-41128230-41128225-adanada-geri-donusum-tesisinde-cikan-yangina-mudahale-ediliyor1.jpg

Ekipler, tesisi saran alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma başlatıldı
Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma başlatıldı
Son Dakika | Mansur Yavaş'ın 'soruşturma toplantısı' başladı! Her şeyi açıklıyor
Son Dakika | Mansur Yavaş'ın 'soruşturma toplantısı' başladı! Her şeyi açıklıyor
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı