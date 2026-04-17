Son Dakika | Adana'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Ekipler peş peşe gitti

Adana’da bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da söndürme çalışmalarına destek için olay yerine gönderildi.

ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR

Ekipler, tesisi saran alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)