Bingöl'de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)