Karşıdan geçen araca yol vermek isteyen traktör uçuruma yuvarlandı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir traktör, karşı yönden gelen hafif ticari araca yol vermek isterken uçuruma yuvarlandı. Traktörün sürücüsü Mustafa Kerman (23) hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda, Badınca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne traktörü ile giden Mustafa Kerman, sarp yolda karşıdan gelen Orhan Ormancı (60) yönetimindeki 45 ATH 646 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yapınca, kullandığı 45 KA 0398 plakalı traktörünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı. Kerman, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Kermen'in hayatın kaybettiği belirlendi.

"TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ PANİK YAPINCA UÇURUMA YUVARLANDI"

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kazım Ormancı, "Karşıdan gelen traktöre biz yol verdik. Ancak, traktör sürücüsü panik yapınca, hakimiyeti kaybedip, uçuruma yuvarlandı" dedi. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

