Bağ evinde korkunç yangın! 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Alaşehir ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında 5 çocuk babası Şükrü Özdil (90) hayatını kaybetti.
YAŞLI ADAM TEK BAŞINA YAŞIYORDU
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde, saat 18.00'de, Şükrü Özdil isimli yaşlı adamın tek başına yaşadı bir bağ evinde yangın çıktı.
Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
90 YAŞINDAKİ ADAM KURTULAMADI
Alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 5 çocuk babası Özdil’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özdil’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, “Şükrü amcamız tek başına yaşıyordu. Yangından bir saat önce kahvenin önündeymiş. Mekanı cennet olsun” dedi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)