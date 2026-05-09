Yırtılan afiş kazaya neden oldu: Motosikletli kadın yaralandı

Yırtılan afiş kazaya neden oldu: Motosikletli kadın yaralandı
Yayınlanma:
Pendik’te yırtılan bir afişin parçaları motosikletli kadının yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü düşerek yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te yırtılan bir afişin parçaları seyir halindeki motosikletli kadının yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybettiAfiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, metro inşaat alanını çevreleyen güvenlik duvarına asılan afiş, rüzgâr ya da başka bir etkiyle yırtılarak yola doğru savruldu. Bu sırada caddeden geçen kadın motosiklet sürücüsünün yüzüne çarpan parçalar, dengesini kaybetmesine neden oldu.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletiyle yere düşen sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Türkiye
Bu da bakımlı hırsız! Tırnaklarını yaptırıp kahve getirtti: Hesabı ödemeden kaçtı
Bu da bakımlı hırsız! Tırnaklarını yaptırıp kahve getirtti: Hesabı ödemeden kaçtı
Park açılışında izdiham: Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi
Park açılışında izdiham: Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi
Hakkari'de patlama: 17 yaşındaki çoban yaralandı!
Hakkari'de patlama: 17 yaşındaki çoban yaralandı!