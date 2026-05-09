Pendik’te yırtılan bir afişin parçaları seyir halindeki motosikletli kadının yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, metro inşaat alanını çevreleyen güvenlik duvarına asılan afiş, rüzgâr ya da başka bir etkiyle yırtılarak yola doğru savruldu. Bu sırada caddeden geçen kadın motosiklet sürücüsünün yüzüne çarpan parçalar, dengesini kaybetmesine neden oldu.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletiyle yere düşen sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ifade edildi. (DHA)