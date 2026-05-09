Hem alkollü hem ehliyetsiz araç kullandı: İşlem yapan polisleri de tehdit etti

Bolu'da araç girişine yasak olan caddeye otomobilini park eden alkollü ve ehliyetsiz sürücü N.Ç., kendisini uyaran polis ve bekçileri, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" diyerek tehdit etti. Sürücüye 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, hakkında "Görevli memura mukavemet" ve "Tehdit" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Bolu Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre; N.Ç. yönetimindeki 14 AP 985 plakalı otomobil, araç girişine kapalı olan caddedeki otomatik bariyerlerin önüne park edildi.

UYARILINCA TEHDİT ETTİ

Devriye görevi yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri, aracın acil durum geçişlerini engellediğini söyleyerek ederek sürücüyü uyardı.

Aracın kaldırılmasını isteyen ekiplere tepki gösteren N.Ç., "İstediğim yere bırakırım" diyerek uyarılara aldırış etmedi.

Tartışmanın büyümesi ile bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Öfkelenen N.Ç., kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere bağırarak, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" diyerek tehdit etti.

KURALSIZLIK DA TEHDİT DE CEZASIZ KALMADI

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde N.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu ve 1.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye toplam 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

N.Ç. hakkında, "Görevli memura mukavemet" ve "Tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı. N.Ç., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

