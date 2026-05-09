Hem alkollü hem ehliyetsiz araç kullandı: İşlem yapan polisleri de tehdit etti

Bolu'da araç girişine yasak olan caddeye otomobilini park eden alkollü ve ehliyetsiz sürücü N.Ç., kendisini uyaran polis ve bekçileri, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" diyerek tehdit etti. Sürücüye 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, hakkında "Görevli memura mukavemet" ve "Tehdit" suçlarından da adli işlem başlatıldı.