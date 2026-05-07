11 katlı gemi yüzlerce turisti ilçeye getirdi: Gece saatlerinde Samsun'a gidecek

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 808 yolcu ve 456 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 97'nci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

GECE SAATLERİNDE SAMSUN'A GİDECEK

Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 82 bin 44 turist getiren geminin, gece saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi. (AA)