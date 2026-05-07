Boğa saldırısına uğramıştı: 51 gün sonra acı haber geldi!
17 Mart’ta Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki erik bahçesinde yaşanan olayda, boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Bacaksız, yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bacaksız’ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
51 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
Kaburgalarında çok sayıda kırık tespit edilen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Mevlüt Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)
