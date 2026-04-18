Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı

Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, adliye çıkışında aracında iki tabancayla yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayet davasında "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, adliye çıkışında yapılan kontrolde aracında silah ele geçirilmesi üzerine tutuklandı.

Narin Güran cinayeti davasının karar duruşmasına ara verildiği esnada, duruşma salonundan çıkarılan taraflar arasında bulunan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet ve Muhammed Bahtiyar, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin bulunduğu araç, adliye yakınında durdurularak arandı.

Yapılan arama sonucunda araç içerisinde 2 adet tabanca ele geçirildi. Silahlarla birlikte yakalanan İbrahim, Mehmet ve Muhammed Bahtiyar gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Son dakika | Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezasıNevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet ve Muhammed Bahtiyar ise adli süreç sonunda serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şişli'de yangın paniği!
Şişli'de yangın paniği!