Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayet davasında "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, adliye çıkışında yapılan kontrolde aracında silah ele geçirilmesi üzerine tutuklandı.
ADLİYE ÇIKIŞINDA ŞÜPHELİ DURUM
Narin Güran cinayeti davasının karar duruşmasına ara verildiği esnada, duruşma salonundan çıkarılan taraflar arasında bulunan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet ve Muhammed Bahtiyar, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin bulunduğu araç, adliye yakınında durdurularak arandı.
ARAÇTA İKİ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan arama sonucunda araç içerisinde 2 adet tabanca ele geçirildi. Silahlarla birlikte yakalanan İbrahim, Mehmet ve Muhammed Bahtiyar gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
İBRAHİM BAHTİYAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet ve Muhammed Bahtiyar ise adli süreç sonunda serbest bırakıldı. (DHA)