Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı

Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı
2010 yılında Ankara’da işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak aranan ve uzun süredir yurt dışında firari durumda bulunan Barış Mirza, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ameliyat ile yüzünü değiştirerek kardeşine benzemeye çalıştığı ve kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Ankara’da 2010 yılında gerçekleşen bir cinayetle bağlantılı olarak uzun süredir aranan Barış Mirza, yurt dışından Türkiye’ye giriş yapmasının ardından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2010’da Yenimahalle ilçesi Demetevler’de aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Burak Şen’in öldürülmesine ilişkin zanlıları azmettirdiği öne sürülen Mirza’nın yaklaşık 7 yıldır Gürcistan’da saklandığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mirza’nın ülkeye döndüğüne dair bilgi üzerine harekete geçti.

AMELİYAT OLUP YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yapılan incelemelerde, Mirza’nın kimliğini gizlemek amacıyla estetik operasyonlar geçirdiği, yüz hatlarını değiştirerek kardeşine benzemeye çalıştığı ve kardeşine ait kimlikle Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Burun, dudak ve çene bölgelerinde operasyon geçirdiği ve saç ekimi yaptırdığı da öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan Mirza’nın, ülkeye giriş yaptıktan sonra da kaçmayı sürdürmeyi planladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

