Toblerone İstanbul'da yakalandı Chico Emre aranıyor: Almanya'dan Türkiye'ye kaçmışlardı

Almanya’nın Köln şehrinde üç yıl önce bir spor salonu önünde işlenen cinayetin faillerinden biri olan "Toblerone" lakaplı Marco C., İstanbul’da gerçekleştirilen polis denetimi sırasında yakalandı. Cinayetin ardından Türkiye’ye kaçan diğer şüpheli "Chico" lakaplı Emre U.’yu arama çalışmaları ise devam ediyor.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE KAÇMIŞLARDI

Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olay, üç yıl önce Köln’de Hells Angels üyeleri arasında çıkan bir tartışma ile başladı. İddiaya göre, "Toblerone" lakaplı Marco C. (28) ve "Chico" lakaplı Emre U. (33), bir spor salonu önünde arkadaşları olan 35 yaşındaki Eren Y. ile kız arkadaşının yanında tartışmaya girdi.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silahlara sarılan Marco C. ve Emre U., Eren Y.’ye ateş açtı. Göğsünden ve başından vurulan Eren Y., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’da silahlı erkek dehşeti: Eşini öldürdü kızını ağır yaraladı

Saldırının ardından izlerini kaybettirmek için Türkiye’ye kaçtıkları belirlenen zanlılar hakkında üç yıldır süren arama çalışmalarında dün sıcak bir gelişme yaşandı.

TOBLERONE İSTANBUL'DA YAKALANDI CHİCO EMRE ARANIYOR

Alman-Polonyalı Marco C., Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na yakın bir noktadaki polis kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

Emre U. (solda) ile Eren Y. (sağda)

Söz konusu suikastı 50 bin dolar karşılığında gerçekleştirdiği ileri sürülen diğer firari şüpheli Emre U.’nun yakalanması için ise emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.