Meclis personeli çaycısına kadar İstanbul'a taşınınca sordu: Atatürk’ten mi kaçtınız?

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantısının 152'ncisi, TBMM’nin ev sahipliğinde 157 ülkeden 2 bin 420 delegenin katılımıyla yapılıyor. Toplantının doğal adresi olarak Ankara olması beklenirken organizasyon İstanbul'a çekildi.

Ankara'nın yeterli salon ve olanak varken İstanbul'un tercih edilmesi ve Meclis personelinin çaycılar dahil olmak üzere İstanbul'a getirilmesi yer tercihinin eleştirilmesine neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da "Parlamentoların doğal adresi başkenttir" diyerek bu tercihin arkasındaki nedeni sordu.

MECLİS PERSONELİ ÇAYCISINA KADAR İSTANBUL'A TAŞININCA SORDU

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; 15-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen toplantı için Ankara’daki TBMM yerleşkesinde uygun salon ve imkanlar bulunmasına rağmen, organizasyon İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştiriliyor.

152. Genel Kurul’un başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürütürken, uluslararası toplantıya 77’si parlamento başkanı olmak üzere Hollanda, Pakistan ve Güney Afrika gibi 157 ülkeden toplam 2 bin 420 delege katılım gösteriyor.

Bu karar doğrultusunda Meclis’te görevli aşçılardan şoförlere, korumalardan çay servisi yapan personele kadar çok sayıda çalışan Ankara’dan İstanbul’a taşındı.

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, bu taşınma işleminin ciddi bir maliyet ve organizasyon yükü getirdiğini belirterek, "Meclis ev sahipliği yapıyor ama toplantı Meclis’in bulunduğu şehirde değil. Organizasyonun Ankara’da yapılması halinde Anıtkabir ziyaretinden mi kaçtınız?’’ sorusunu yöneltti.

'ATATÜRK’TEN Mİ KAÇTINIZ?'

Parlamentoların doğal adresinin Ankara ve TBMM olduğunun altını çizen Kılıç, Ankara tercihi durumunda gerçekleşmesi gereken Anıtkabir ziyaretinden mi kaçınıldığını şu sözlerle sorguladı:

“Parlamentoların doğal adresi başkenttir. Türkiye’de de Ankara ve TBMM’dir. PAB toplantısı için neden İstanbul tercih edildi?"

"Organizasyon için Meclis personeli korumalardan çaycısına, aşçısından şoförüne kadar Ankara’dan İstanbul’a taşındı, ciddi bir maliyet ve organizasyon yükü geldi. Meclis ev sahipliği yapıyor ama toplantı Meclis’in bulunduğu şehirde değil.

Bu organizasyonun Ankara’da yapılması halinde gerçekleşmesi gerekenk Anıtkabir ziyaretinden mi kaçınıldı?’’