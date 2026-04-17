Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde uyarı metni yayımlamış, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gece saatlerine kadar etkili olacağını öğle saatlerinden itibaren de kuvvetli yağışların başlayacağını açıklamıştı.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından günlük tahminlerde yinelenen o hava olayları için bir uyarı daha geldi. Meteoroloji verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.

BEKLENEN YAĞIŞ GELDİ: ÇAMUR OLUP YAĞACAK!

Kuvvetli yağış beklentisinin hakim olduğu öğle saatleri için tahminler tuttu. Kuvvetli yağış Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde etkili olmaya başladı. Zaman zaman kuvvetini artıracak yağışlar 3 gündür yaşanan toz taşınımıyla da birleşti.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken yağışlarla birleşen Afrika tozunun çamur yağışına döneceği açıklandı.

Hafta sonuna hazırlıklı olun: Meteoroloji uyardı

İçişleri Bakanlığı, yaşanacaklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Toz taşınımı ve yağış; hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir.

BAKANLIK ALARM VERDİ

İki hava olayının birleşmesinin ardından uyarı haritasını da güncelleyen Meteoroloji, sarı kodlu alarm listesini açıkladı.

O listeyi ve haritayı paylaşan Bakanlık, alarm verdi. Bakanlık hesabından il il uyarılar yapılırken şu ifadeler kullanıldı: