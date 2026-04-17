Beklenen yağış geldi: Çamur olup yağacak! Bakanlık alarm verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde uyarı metni yayımlamış, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gece saatlerine kadar etkili olacağını öğle saatlerinden itibaren de kuvvetli yağışların başlayacağını açıklamıştı.
Günlerdir yapılan uyarıların ardından günlük tahminlerde yinelenen o hava olayları için bir uyarı daha geldi. Meteoroloji verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.
Kuvvetli yağış beklentisinin hakim olduğu öğle saatleri için tahminler tuttu. Kuvvetli yağış Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde etkili olmaya başladı. Zaman zaman kuvvetini artıracak yağışlar 3 gündür yaşanan toz taşınımıyla da birleşti.
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken yağışlarla birleşen Afrika tozunun çamur yağışına döneceği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, yaşanacaklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Toz taşınımı ve yağış; hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir.
BAKANLIK ALARM VERDİ
İki hava olayının birleşmesinin ardından uyarı haritasını da güncelleyen Meteoroloji, sarı kodlu alarm listesini açıkladı.
O listeyi ve haritayı paylaşan Bakanlık, alarm verdi. Bakanlık hesabından il il uyarılar yapılırken şu ifadeler kullanıldı:
17 Nisan 2026 Cuma günü;
Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Antalya çevrelerinde beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
18 Nisan 2026 Cumartesi günü;
Ankara çevrelerinde beklenen sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.