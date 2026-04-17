Kütahya'da iş cinayeti: Kestiği ağacın altında kaldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen olayda, ağaç kesimi sırasında bir kişi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Şapçı köyü yakınlarındaki Tepedibi mevkisinde ormanlık alanda çalışan 44 yaşındaki Zeki Karabulut, kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede Karabulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Karabulut’un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 AYDA 148 İŞÇİ İŞ CİNAYETİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) Mart 2026 raporuna göre yılın ilk üç ayında en az 432 işçi yaşamını yitirdi. Mart ayında en çok ölüm inşaat, taşımacılık ve tarım işkollarında yaşandı. AA