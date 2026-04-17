Sokaktaki canı dayanışma yaşattı: Kafatası delik kedi için seferber oldular!

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan veteriner teknikeri Selin Akdemir, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada sokakta ağır yaralı bir kediyle karşılaştı. Kafatasındaki delik nedeniyle acı çektiği gözlenen sahipsiz hayvan için Akdemir ve mesai arkadaşları hemen harekete geçti.

MAMAYLA KANDIRILARAK YAKALANDI

Daha önce aldığı darbeler nedeniyle insanlara karşı hırçınlaşan kediyi yakalamak için teknik ekipman ve koruyucu eldivenlerle operasyon düzenlendi. Veteriner teknikeri Selin Akdemir, o anları şu sözlerle aktardı:

"Buradan iki arkadaş ekipmanlarımızı alıp gittik. Daha önce çok fazla darbe aldığı için hırçın bir kediydi. İnsanlara yaklaşımı fazla iyi değildi. Yanımıza ekipman, eldiven ve kutu aldık. Yaş mamayla kandırarak yakaladık."

TİTANYUM AĞ VE DERİ NAKLİ UYGULANDI

Hızla çalışılan kliniğe götürülen ve bir gözünün enfeksiyon nedeniyle kapandığı belirlenen kedi, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar tarafından tedaviye alındı. Yapılan incelemelerde, kafatasındaki deliğin bir çarpma veya travma sonucu oluştuğu ve sinüs boşluğunun açıldığı tespit edildi.

Veteriner hekim Sayar, gerçekleştirdikleri operasyonun detaylarını şöyle paylaştı:

"Yarayı temizledikten sonra titanyum ağla deliği kapattık. Üzerine de yakın bölgeden deri dokusu alarak naklettik ve yara kapandı. Gözüne de müdahale ettik ve iyileşti. Şu an hiç olumsuz bir durum yok. Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok. Gayet sağlıklı."

KLİNİK ÜSTLENDİ: ŞİMDİ YUVA BEKLİYOR

Yaklaşık bir hafta süren yoğun bakım ve tedavi süreci sonunda sağlığına kavuşan kedinin tüm tedavi masrafları klinik tarafından karşılandı. Herhangi bir kurumdan destek almadan yürütülen bu iyileştirme sürecinin ardından, kedinin yeniden sokağa bırakılmaması için "sahiplendirme" çağrısı yapıldı.

Süreci klinik olarak üstlendiklerini vurgulayan veteriner hekim Sayar, gelinen son noktayı şu sözlerle özetledi: "Tek ricamız kedi için bir yuva bulunması. Bir sahip arıyoruz." (AA)