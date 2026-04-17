İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından 7,5 milyonu aşan abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" adlı kanal hakkında resen soruşturma başlattı.

Şiddete teşvik edici içerikleri nedeniyle kanal hakkında erişim engelli kararı verilirken, savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü, söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında; TCK'nin 214. maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik' ve TCK'nin 215. maddesinde düzenlenen 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."