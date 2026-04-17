4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var
Mersin merkezli 4 ildeki "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin "internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama", "yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına karıştıkları belirlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerine farklı banka ile kripto varlık hesapları açtıkları ve telefon hattı temin ederek yasa dışı bahis suçu işlediklerini tespit eden ekipler, Mersin, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis panelini kontrol ettikleri ve para nakline aracılık yaptıkları da belirlenen 25 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

