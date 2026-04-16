Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kentte yasa dışı bahis oynatarak buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla yurt dışına aktarılması ve banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira olduğu belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

ADRESLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, 36 fişek, 35 sentetik uyuşturucu hap, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 laptop ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B, V.B, K.Ö, F.Ö, H.B. ve E.K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

