Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde çalışma yürütüldü.
ADRES VE ARAÇLARDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada 5 bin 192 sentetik ecza hapı, 129 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)
