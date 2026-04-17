11 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler yakayı ele verdi
Gaziantep'in Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ firarisi hükümlü yakalandı! 6 yıl 4 ay hapisle aranıyordu
4 ilde 'firari hükümlü' operasyonu: 15 kişi yakalandı
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ile Yavuzeli ilçesinde "yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö'yü saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.
İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir