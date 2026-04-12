4 ilde 'firari hükümlü' operasyonu: 15 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda; cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

ASAYİŞ ŞUBE EKİPLERİNDEN EŞ ZAMANLI BASKIN

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Takibin ardından Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

AĞIR SUÇLARDAN ARANAN İSİMLER YAKALANDI

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların işlediği suçlar arasında kasten öldürme, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yer alırken; kesinleşmiş hapis cezaları bulunan bu hükümlülerden 5’i Bursa’da, 7’si İstanbul’da, 2’si Yalova’da ve 1’i Kırklareli’de yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 15 firari hükümlü, tutuklanarak cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzenini sağlamak ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

