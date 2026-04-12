Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyünde hasta ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yola çıktı. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ambulans, kara saplanarak yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda kara saplanan ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

Türkiye'nin en sıcak ve en soğuk şehirleri belli oldu: Biri eksi 21 diğeri 25

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Hasta, daha sonra ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Her açılan yol bir umut, her müdahale bir hayat demek. Zorlu şartlara rağmen durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bitlis’te hiçbir yol kaderine terk edilmez" ifadelerini kullandı. (DHA)