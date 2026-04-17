Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında onlarca öğrenci yaralanmış ve bir o kadarı da hayatını kaybetmişken, çoğu 18 yaşın altında olan çocuklar, sosyal medya üzerinden okul isimleri vererek tehdit içerikli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin incelemeleri sonucunda sosyal medya hesaplarından ve çeşitli çevrimiçi gruplardan okulları hedef alan paylaşım yaptıkları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, bazıları tutuklandı.

8. SINIF ÖĞRENCİSİ OKULA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bolu şehir merkezinde bulunan bir ortaokulda da 8. sınıf öğrencisi A.A. isimli çocuk, arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceğini söyledi.

Antalya'da okulu hedef alan paylaşım yapan 1 kişi tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öğrencinin tehdidi üzerine korku ve paniğe kapılan öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Velilerin ihbarı üzerine saldırı tehdidinde bulunan öğrenci okula gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A.A., İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.'nın ifadesinde okula saldırıya ilişkin sözlerini şaka amaçlı söylediğini belirttiği öğrenildi. (DHA)