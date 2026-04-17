Traktörün altında kalarak can verdi!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Kömürlük Mahallesi’nde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kendisine ait tarlada çalışan Rasim Başar’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.
Meydana gelen kazada, Başar traktörün altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!
Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından kapılan kontrollerde 3 çocuk babası Rasim Başar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Başar’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken olay ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)