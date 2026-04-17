Beyoğlu’nda korkunç kaza! Dolmuş bariyerlere çarptı: Yaralılar var

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce İmrahor Caddesi’nde, saat 12. 00 sıralarında meydana gelen olayda, caddede seyir halinde olan bir dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Yolcu minibüsü refüje çıkarak önce yön tabelasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, kazanın yaşandığı yere çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken yaralılar, sağlık ekipleri gelene kadar refüje yatarak bekledi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ!

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi Kağıthane istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)