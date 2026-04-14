4 kişi feci şekilde can vermişti: Katliam gibi kazada kamyon şoförüne ilk duruşmada 8 yıl hapis!

Tekirdağ'da otomobil ile süt kamyonunun çarpıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Ercan Tak, "üst düzeyde asli kusurlu" bulundu. Mahkeme, sanık Tak'ı 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tekirdağ'da, geçen yıl temmuz ayında TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılamada karar açıklandı.

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede; Ercan Tak yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile Gürhan Recep Tütüncü yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Gürhan Recep Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü tutuklandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ KENDİ ŞERİDİNDEN ÇIKMIŞ

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tak'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, Tak'ın araç ile kullandığı şeridin dışına çıktığı, hız sınırının 50-70 kilometre ile sınırlandırıldığı bölgede etkin bir fren ile durmadığı ve hızlı olduğu belirtilerek, 'üst düzeyde asli kusurlu' bulunduğu tespit edildi.

Otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü'nün ise 'alt düzeyde tali kusurlu' bulunduğu iddianamede yer aldı.

İLK DURUŞMADA 8 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Kazaya ilişkin Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Ercan Tak, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, ölenlerin aileleri ve avukatları hazır bulundu.

Müşteki ve avukatlarının savunmalarını alan mahkeme, sanık Ercan Tak'ın son sözlerini sordu.

Üzgün olduğunu söyleyen Tak, "Takdir mahkemenizindir, vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.

Karaını açıklayan mahkeme heyeti, Tak'ı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası çarptırdı. (DHA)

