Tekirdağ'da feci kaza! Kamyon ile işçileri taşıyan servis çarpıştı: 3 ölü

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir kamyon ile fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi sınırlarındaki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, seyir halindeki bir kamyon ile bir fabrikada çalışan personeli taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, ortalık adeta can pazarına döndü.tekirdagda-kamyon-ile-isci-servis-minib-938529-278681.jpg

tekirdagda-kamyon-ile-isci-servis-minib-938530-278681.jpg

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine derhal çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde araç içerisinde bulunan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

tekirdagda-kamyon-ile-isci-servis-minib-938531-278681.jpg

tekirdagda-kamyon-ile-isci-servis-minib-938535-278681.jpg

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
