Balıkesir'de trafik kazası orman yangınına döndü!

Yayınlanma:
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Kayaeli Mahallesi’nde, saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından yol kenarındaki otlar tutuştu ve kısa sürede alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan helikopter ve karadan arazözlerle müdahaleye başladı.

Yangının büyümesini önlemek için bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

