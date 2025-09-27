Mersin'de yangın faciası: Anneanne ve torun hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesi Böğrüeğri Mahallesi’nde gece saatlerinde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNEANNE VE TORUN HAYATINI KAYBETTİ

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, müstakil eve giren ekipler Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan’ın (19) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nine ve torununun cenazeleri, yapılacak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağı, mutfak tüpü veya ihmal kaynaklı olabileceğine yönelik olasılıkları değerlendiriyor.

Böğrüeğri Mahallesi sakinleri, yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşarken, yetkililer benzer vakaların önlenmesi için vatandaşları evlerinde yangın güvenliği önlemleri almaları konusunda uyardı.