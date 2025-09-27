Bursa'da orman yangını geceden bu yana sürüyor! OGM'den açıklama

Bursa'da orman yangını geceden bu yana sürüyor! OGM'den açıklama
Yayınlanma:
Bursa’nın Karacabey ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, Karacabey’deki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ancak kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına almak için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personelle Bursa Karacabey’de orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz” denildi.

Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttuŞanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu

Karacabey’in Ekmekçi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk aşamada 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelin katılımıyla yangına müdahale edildi. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, sabah saatlerinden itibaren ekipler yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi daha kusurlu bulundu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi daha kusurlu bulundu
Ukrayna'ya giden gemi Kocaeli'nde karaya oturdu! Denizciler kabus senaryosunu açıkladı!
Ukrayna'ya giden gemi Kocaeli'nde karaya oturdu! Denizciler kabus senaryosunu açıkladı!
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
Güllü aşağı mı atıldı?