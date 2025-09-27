Bursa'da orman yangını geceden bu yana sürüyor! OGM'den açıklama

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına almak için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personelle Bursa Karacabey’de orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz” denildi.

Karacabey’in Ekmekçi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk aşamada 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelin katılımıyla yangına müdahale edildi. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, sabah saatlerinden itibaren ekipler yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.