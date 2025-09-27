Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu

Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde plastik kasaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde plastik kasaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ayvanat Mahallesi’nde bir manava ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadıBursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Yaşam
Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe
Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!