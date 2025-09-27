Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde plastik kasaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ayvanat Mahallesi’nde bir manava ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.