Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Korkutucu seviyelere çıkan alevlere ekipler müdahale etmek için harekete geçti.

Bursa'nın Karacabey'de ilçesinde orman yangını çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Akşam saatlerinde Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler nedeniyle gök adeta kızıla bürünürken, ekiplerin söndürme çalışması sürüyüor.

