Çankırı’da orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi Taşkaracalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevre köylerden de görülen yoğun duman eşlik etti.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopterler sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için ekipler havadan su boşaltırken, karadan da yoğun müdahalede bulundu.

Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 34 araç ve 131 personelin katıldığı bildirildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.