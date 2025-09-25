Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı: Sürücü yaralandı

Yayınlanma:
Sivas'ta Sultan Şehir Bulvarı’nda hareket halindeyken alev alan otomobilde sürücü yaralandı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sivas’ta seyir halindeyken alev alan otomobil, paniğe neden oldu. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil, Sultan Şehir Bulvarı üzerinde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek inmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında elinden ve yüzünden yaralanan sürücü K.Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araç yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

