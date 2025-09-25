Vinç TIR'ın üzerine devrildi: Feci kazada operatör yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde TIR'ın üzerine vinç devrildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H.'nin kullandığı vinç kontrolden çıkarak fabrikanın bitişiğindeki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.

VİNÇ OPERATÖRÜ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri vinç operatörünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı operatör daha sonra C.H.'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.