Vinç TIR'ın üzerine devrildi: Feci kazada operatör yaralandı

Vinç TIR'ın üzerine devrildi: Feci kazada operatör yaralandı
Yayınlanma:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın üzerine devrilen vincin operatörü, yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde TIR'ın üzerine vinç devrildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H.'nin kullandığı vinç kontrolden çıkarak fabrikanın bitişiğindeki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.

aa-20250924-39218641-39218637-manisada-devrilen-vincin-operatoru-yaralandi.jpg

VİNÇ OPERATÖRÜ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadıSivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri vinç operatörünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

aa-20250924-39218641-39218636-manisada-devrilen-vincin-operatoru-yaralandi.jpg

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı operatör daha sonra C.H.'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

aa-20250924-39218641-39218635-manisada-devrilen-vincin-operatoru-yaralandi.jpg

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi
Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!