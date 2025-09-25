Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı

Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu araç içinde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Doğanşar feci bir kaza meydana geldi. Uçuruma yuvarlanan bir otomobilin içinde bulunan 4 kişi olay yerinde can verdi.

Feci kaza, Karkın köyü mevkisinde meydana geldi. 70 yaşındaki Mehmet İncir'in kullandığı 07 SAL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Karkın köyü yakınlarınd kontrolden çıkan araç önce devrildi daha sonra ise yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri araçta bulunan 4 kişi düştükleri yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan sağlık görevlilerin yaptığı ilk kontrollerde ise, sürücü ile araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

