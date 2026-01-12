İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Kaza, Bornova ilçesi Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Beytullah Karadeniz yönetimindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini gerçekleştiren Serkan Topal idaresindeki 35 ANF 356 plakalı ESHOT otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan belediye otobüsü yol kenarındaki araziye savrulurken, panelvanın parçaları yola dağıldı.
PANELVAN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, panelvan sürücüsü Beytullah Karadeniz'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DURUMU KRİTİK
Kazada yaralanan otobüs şoförü Serkan Topal ve otobüste bulunan 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Hastaneden alınan bilgilere göre, şoför Topal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Gökdere Caddesi kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak:DHA-AA