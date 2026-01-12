İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İzmir’in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile bir panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli kazada 23 yaşındaki panelvan sürücüsü yaşamını yitirdi, otobüs şoförü ve 7 yolcu yaralandı.