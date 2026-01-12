İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Yayınlanma:
İzmir’in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile bir panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli kazada 23 yaşındaki panelvan sürücüsü yaşamını yitirdi, otobüs şoförü ve 7 yolcu yaralandı.

Kaza, Bornova ilçesi Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Beytullah Karadeniz yönetimindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini gerçekleştiren Serkan Topal idaresindeki 35 ANF 356 plakalı ESHOT otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan belediye otobüsü yol kenarındaki araziye savrulurken, panelvanın parçaları yola dağıldı.

izmir-1.jpg

PANELVAN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, panelvan sürücüsü Beytullah Karadeniz'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Hasta dahil 8 kişi yaralı!Ambulans ile otomobil çarpıştı: Hasta dahil 8 kişi yaralı!

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DURUMU KRİTİK

Kazada yaralanan otobüs şoförü Serkan Topal ve otobüste bulunan 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Hastaneden alınan bilgilere göre, şoför Topal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Gökdere Caddesi kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak:DHA-AA

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Türkiye
Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi
Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi
Proje okullardaki öğretmen atamaları takvimi belli oldu
Proje okullardaki öğretmen atamaları takvimi belli oldu