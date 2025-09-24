D-100 karayolunda kaza: 3 kişi yaralandı

D-100 karayolunda kaza: 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
D-100 karayolunun Gebze mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kamyonet bariyerlere çıktı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolunun Hacı Halil Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden Nurettin G. idaresindeki 34 GVR 251 otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Bekir B. yönetimindeki 41 BCD 586 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

otomobille-carpisan-kamyonet-bariyerlere-930807-276486.jpg

Kazada kamyonette bulunan sürücü Bekir B. ile eşi Gülay B. ve 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

