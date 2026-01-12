Proje okullardaki öğretmen atamaları takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenler ile yöneticilere ilişkin 2026 yılı atama ve yer değiştirme takvimini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kapsamdaki okullara öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 5-8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Yeniden yönetici olarak görevlendirilecek adaylar ise tercihlerini 11-15 Haziran’da yapabilecek.

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı: Proje okulları atamalarında liyakat esas alınmadı

İlk kez yönetici olarak görevlendirilecekler için tercih süreci 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha önce yöneticilik görevinden ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik tercih başvuruları ise 17-22 Temmuz’da yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin takvime göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs’ta, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ise 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.