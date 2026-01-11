AVM'de korkunç ölüm! 2'nci kattan zemine çakıldı

Yayınlanma:
İstanbul Şişli'deki ünlü bir AVM, dün gece korkunç bir ölüme sahne oldu. 26 yaşındaki Sezer Bostancı, henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattan zemine düşerek feci şekilde can verdi. Polis, olayda "intihar" şüphesi üzerinde dursa da, genç bir hayatın son bulduğu o anların perdesi aralanmaya çalışılıyor.

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Şişli Esentepe Mahallesi’ndeki lüks bir alışveriş merkezi, dün akşam saat 20.30 sıralarında ziyaretçilerin gözü önünde yaşanan dehşet verici bir olayla sarsıldı. Akşam saatlerinde AVM’ye gelen 26 yaşındaki Sezer Bostancı, 2. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti.

istanbul-sislide-avmde-2nci-kattan-1109026-329224.jpg

SANİYELER İÇİNDE GELEN ÖLÜM

Edinilen bilgiye göre, AVM'nin ikinci katına çıkan Sezer Bostancı, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yüksekten aşağı düştü. Zemine çakılan genci görenler büyük panik yaşarken, AVM görevlileri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

istanbul-sislide-avmde-2nci-kattan-1109029-329224.jpg

POLİS "İNTİHAR" ŞÜPHESİNİ ARAŞTIRIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın AVM'de yaptığı detaylı incelemelerin ardından Bostancı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul metrosunda intihar girişimiİstanbul metrosunda intihar girişimi

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Sezer Bostancı’nın daha önceden 2 suç kaydı olduğunu tespit etti. Ekiplerin ilk bulgulara göre "intihar" şüphesi üzerinde durduğu öğrenilirken, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu kamera kayıtları ve tanık ifadeleriyle netleşecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu: AKP'den yeni kanun teklifi
Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu: AKP'den yeni kanun teklifi
İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?
İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?
Lodos deyip küçümsemeyin: Dehşet görüntüler Bursa'dan geldi
Lodos deyip küçümsemeyin: Dehşet görüntüler Bursa'dan geldi