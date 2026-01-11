AVM'de korkunç ölüm! 2'nci kattan zemine çakıldı

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Şişli Esentepe Mahallesi’ndeki lüks bir alışveriş merkezi, dün akşam saat 20.30 sıralarında ziyaretçilerin gözü önünde yaşanan dehşet verici bir olayla sarsıldı. Akşam saatlerinde AVM’ye gelen 26 yaşındaki Sezer Bostancı, 2. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti.

SANİYELER İÇİNDE GELEN ÖLÜM

Edinilen bilgiye göre, AVM'nin ikinci katına çıkan Sezer Bostancı, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yüksekten aşağı düştü. Zemine çakılan genci görenler büyük panik yaşarken, AVM görevlileri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS "İNTİHAR" ŞÜPHESİNİ ARAŞTIRIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın AVM'de yaptığı detaylı incelemelerin ardından Bostancı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Sezer Bostancı’nın daha önceden 2 suç kaydı olduğunu tespit etti. Ekiplerin ilk bulgulara göre "intihar" şüphesi üzerinde durduğu öğrenilirken, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu kamera kayıtları ve tanık ifadeleriyle netleşecek.