İstanbul metrosunda intihar girişimi

Yayınlanma:
İstanbul'daki Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişinin intihar girişiminde bulunması sebebiyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Akşam saatlerinde M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Hattın Kozyatağı istasyonunda meydana gelen intihar girişimi sebebiyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

Marmaray'da bir kişi intihar etti! Açıklama geldiMarmaray'da bir kişi intihar etti! Açıklama geldi

"SEFERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Metro İstanbul'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı Kozyatağı İstasyonu’nda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

