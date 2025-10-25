Marmaray'da bir kişi intihar etti! Açıklama geldi

Marmaray'da bir kişi intihar etti! Açıklama geldi
Yayınlanma:
Marmaray Üsküdar durağında bir kişi yaşamına son verdi. Trenlerin tek hat üzerinden işletildiğini söyleyen Marmaray'dan yeni açıklama geldi.

Marmaray'da acı bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Yaşanan acı olay nedeniyle, Marmaray olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, seferlerin tek hat üzerinden işletildiği ve gecikmeli olarak devam ettiği belirtildi.

Marmaray'dan olaya ilişkin yapılan duyuruda ise, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

YENİ AÇIKLAMA: ÇİFT HATTAN İŞLETİLMEYE BAŞLANDI

Marmaray yaptığı yeni açıklama ile seferlerin çift hattan işletilmeye başlandığını duyurdu. Yeni duyuruda şu ifadeler kaydedildi:

"Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza önemle duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

