Marmaray'da bir kişi intihar etti! Açıklama geldi

Marmaray'da acı bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Yaşanan acı olay nedeniyle, Marmaray olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, seferlerin tek hat üzerinden işletildiği ve gecikmeli olarak devam ettiği belirtildi.

Marmaray'dan olaya ilişkin yapılan duyuruda ise, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

YENİ AÇIKLAMA: ÇİFT HATTAN İŞLETİLMEYE BAŞLANDI

Marmaray yaptığı yeni açıklama ile seferlerin çift hattan işletilmeye başlandığını duyurdu. Yeni duyuruda şu ifadeler kaydedildi: