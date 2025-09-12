Marmaray'da bir kişi intihar etti!

Marmaray'da bir kişi intihar etti!
Yayınlanma:
Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi saat 16.40 sıralarında intihar etti.

İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işletmesi olan Marmaray'dan yapılan açıklamada "Üzücü olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

MARMARAY'DA BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ

İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamına son verdi.

Saat 16.40 sıralarında meydana gelen intihar nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

Marmaray'dan olaya dair yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

whatsapp-image-2025-09-12-at-5-08-42-pm.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
Türkiye
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!
Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!