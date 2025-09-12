Marmaray'da bir kişi intihar etti!
Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi saat 16.40 sıralarında intihar etti.
İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işletmesi olan Marmaray'dan yapılan açıklamada "Üzücü olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamına son verdi.
Saat 16.40 sıralarında meydana gelen intihar nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.
Marmaray'dan olaya dair yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."
